Zwei junge Männer stahlen bei 20 Coups gleich 330 Gasflaschen - Anklage in Salzburg

Es ist ein skurriler Fall von Einbruchsdiebstahl: Zwei nun angeklagte Bosnier erbeuteten in Serie Gasflaschen. Pfandwert des Diebesguts: 15.500 Euro.

Die Staatsanwaltschaft Salzburg erhob jetzt Strafantrag gegen zwei im Vorverfahren geständige Serieneinbrecher, die sich auf ungewöhnliche Beutestücke spezialisiert hatten: Die zwei Bosnier (20 und 26), stahlen demnach zwischen Ende Mai und Anfang November 2021 nicht weniger als insgesamt rund 330 Gasflaschen. Laut Strafantrag drang das Duo in Salzburg, Oberösterreich und der Steiermark insgesamt 20 Mal in Gashandelsfirmen, in Werkzeug- und Maschinenbetriebe oder auch in ein Unternehmen für Grillbedarf ein.

"Durch Überklettern von Zäunen oder Einfahrtstoren", so der Staatsanwalt, ließen die mit einem Kleintransporter angerückten Einbrecher dann leere, aber auch (halb-)volle Gasflaschen mitgehen. Hintergrund: bei Rückgabe von Pfand-Gasflaschen lässt sich ein Pfandwert von meist rund 50 Euro pro Flasche erzielen. Im konkreten Fall ergibt das laut Strafantrag bei etwa 330 Flaschen rund 15.500 Euro, die das Duo bei Rückgabe der Beuteobjekte bei Tankstellen oder Lagerhäusern lukriert haben soll. Bei einem Gashandelsunternehmen nahe Linz brachen sie gleich sieben Mal ein und stahlen dabei stets zwischen zehn und 16 Flaschen; bei einer Firma im Tennengau ließen sie in einer Nacht 45 Flaschen mitgehen; bei einem Betrieb im Hausruckviertel zumindest 50 bei zwei Einbrüchen.

Bemerkenswert überdies: das Duo, der 26-Jährige wird von RA Kurt Jelinek verteidigt, war bereits im Juli bei einem weiteren Coup im Tennengau auf frischer Tat erwischt und dann auf freiem Fuß angezeigt worden. Ungeachtet dessen setzten die nun Angeklagten kurz darauf ihre Einbruchstouren fort. Letztlich wurden sie Mitte November in der Stadt Salzburg erst fest- und dann in U-Haft genommen.