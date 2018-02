Zwei Lastautos verunglückten: Tauernautobahn bleibt stundenlang gesperrt

Die Schwerfahrzeuge durchbrachen zwischen Tauernalm und Ausfahrt Flachau-Winkl die Mittelleitschiene. Die Bergungsarbeiten gestalten sich schwierig.

Der Unfall in den frühen Morgenstunden des Rosenmontag dürfte witterungsbedingt passiert sein, sagte ein Polizeisprecher. Demnach sollen zwei Lastwagen die Mittelleitschiene durchbrochen haben. "Es ist großer Sachschaden entstanden, aber zum Glück ist niemand verletzt", sagte der Polizeisprecher. Derzeit seien Kräne für die Bergung der Schwerfahrzeuge auf der Anfahrt. Die Tauernautobahn soll noch bis mindestens acht Uhr in der Früh in beiden Richtungen gesperrt bleiben.

Ebenso im Einsatz ist auch die Freiwillige Feuerwehr Flachau. Es gelte vor allem, ausgeflossenen Treibstoff der verunglückten Fahrzeuge zu binden, hieß es aus der Landesfeuerwehrzentrale in Salzburg.

(SN)