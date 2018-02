Zwei Lastautos verunglückten: Tauernautobahn blieb drei Stunden lang gesperrt

Die Schwerfahrzeuge durchbrachen zwischen Tauernalm und Ausfahrt Flachau-Winkl die Mittelleitschiene. Die Bergungsarbeiten gestalten sich schwierig.

Trotz Schneefall und Schneefahrbahn überholte ein 27-jähriger bosnischer LKW-Fahrer am Montag kurz nach vier Uhr früh auf der Tauernautobahn einen vor ihm fahrenden anderen bosnischen LKW-Fahrer. Beide waren im Gemeindegebiet von Flachau in Richtung Salzburg unterwegs, als der 27-Jährige rund drei Kilometer nach dem Tauerntunnel das Überholmanöver startete. Er geriet mit seinem LKW ins Schleudern, und stieß rechts gegen das überholte Fahrzeug. Dadurch gerieten beide Laster außer Kontrolle, kamen nach links ab und durchstießen die Mittelleitschiene, wo sie zum Stillstand kamen. Verletzt wurde niemand. Beide Fahrzeuge wurden stark beschädigt. Die Leitschiene wurde auf einer Länge von etwa 175 Metern zerstört. Aus einem Fahrzeug trat Diesel aus. Die Autobahn musste für drei Stunden in beide Richtungen gesperrt werden und war dann jeweils einspurig wieder befahrbar. Für die Bergung der Fahrzeuge zu einem späteren Zeitpunkt wird die Autobahn nochmals gesperrt werden. Die Feuerwehr Flachau mit 14 Mann vor Ort.

(SN)