Zwei Lkw auf der Tauernautobahn ineinander verkeilt: Kilometerlanger Stau

Die SPÖ überraschte in einigen sehr ländlich geprägten Gemeinden. In Filzmoos eroberte sie den Bürgermeistersessel von dem seit 28 Jahren regierenden Johann Sulzberger (ÖVP). Der neue, mit 54,8 Prozent …

Wahl 2019

In Mühlbach gibt es eine politische Wende. Der scheidende Ortschef hat keine Erklärung dafür. Mit acht Stimmen Vorsprung schaffte Anni Reitinger (ÖVP) den Sprung ins Bürgermeisteramt in Mühlbach am Hochkönig. …