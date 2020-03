Zwei Mädchen im Flachgau durch Steinwurf gegen Auto verletzt

Zwei Mädchen sind in der Nacht auf Samstag in Viehhausen durch einen Steinwurf gegen das parkende Auto, in dem sie saßen, verletzt worden. Die 17-Jährige und ihre 16-jährige Beifahrerin hatten auf Freunde gewartet, als ein Unbekannter die Seitenscheibe einwarf. Der Stein traf die 16-Jährige, durch Glassplitter zog sich die Lenkerin Kratzer zu, berichtete die Polizei.

Die Beifahrerin kam mit der Rettung zur näheren Untersuchung in das Uniklinikum Salzburg. Die Ermittlungen der Polizei liefen noch.

Quelle: SN, Apa