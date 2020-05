Zwei Männer bei Streit in Wals mit Billardkugeln beworfen

Unbekannte Täter attackierten Duo mit Faustschlägen, Stühlen und Billardkugeln.

Bei einer Auseinandersetzung in einem Lokal in Wals im Salzburger Flachgau sind am Samstagabend zwei Männer verletzt worden. Die beiden Rumänen - 23 und 27 Jahre alt - wurden im Zuge des Streits von mehreren anderen Gästen mit Faustschlägen attackiert und mit Stühlen und Billardkugeln beworfen. Sie erlitten Verletzungen im Gesicht und wurden mit der Rettung in das Uniklinikum Salzburg gebracht.

Die Ursache für die Auseinandersetzung war laut einem Bericht der Landespolizeidirektion zunächst nicht bekannt. Die Fahndung nach den unbekannten Tätern verlief negativ.

Quelle: SN