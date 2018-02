Zwei Männer gaben sich gegenüber 89-jähriger Salzburgerin als Polizisten aus

Die falschen Kripo-Beamten nahmen die Wohnung der Seniorin in Salzburg-Lehen unter die Lupe. Gestohlen wurde offenbar nichts. Die Polizei fahndet nach den zwei unbekannten Männern.

Zwei unbekannte Männer haben sich am Mittwoch in der Stadt Salzburg gegenüber einer 89-jährigen Pensionistin als Kriminalbeamte in Zivil ausgegeben, was sie mit einem "Polizeidienstausweis" untermauerten. Sie erklärten der Salzburgerin, dass in der Nähe eingebrochen worden sei, und sahen sich in ihrer Wohnung um. Schließlich verschwanden die Männer wieder, ohne etwas gestohlen zu haben.

Der Vorfall ereignete sich laut Polizei im Salzburger Stadtteil Lehen. Nachdem die Unbekannten die Wohnung verlassen hatten, verständigte die misstrauisch gewordene Pensionistin die Polizei. Rasch stellte sich heraus, dass es sich bei dem Duo um keine echten Polizisten gehandelt hatte.

Die Täter dürften circa 35 sowie 45 bis 50 Jahre alt ein, sie sprachen Salzburger Dialekt. Die Polizei, die wegen "Amtsanmaßung" ermittelt, ersucht um Hinweise zu den Tätern an die Polizeiinspektion Lehen unter der Telefonnummer 059133 55 86100 oder an jede andere Polizeiinspektion.

(APA)