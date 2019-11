Zwei Männer in der Stadt Salzburg angegriffen und beraubt

In der Stadt Salzburg sind in der Nacht auf Freitag zwei Männer von mehreren Unbekannten überfallen worden. Ein 41-jährige Salzburger wurde am Heimweg von bis zu fünf Männern angegriffen. Sie stießen den betrunkenen Mann zu Boden und entrissen ihm die Geldtasche. Auch ein 43-jährigen Salzburger wurde von einer Gruppe Männer am Franz-Josef-Kai attackiert, berichtete die Polizei Salzburg.

SN/BilderBox Symbolbild.