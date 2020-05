Zwei Männer in Thalgau tödlich verunglückt

In der Nacht auf Sonntag hat sich auf der Russenstraße von Thalgau Richtung Hof ein tragischer Verkehrsunfall ereignet.

Ersten Informationen nach verlor ein Autolenker am späten Samstagabend auf der Russenstraße die Kontrolle über sein Auto und kam von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug wurde in der Folge über die Leitschiene auf die andere Seite des Bachs katapultiert. Der Lenker und sein Beifahrer wurden bei dem Unfall in dem Fahrzeug eingeklemmt, sie kamen ums Leben. Die Ermittlungen würden laufen, hieß es Sonntag in der Früh seitens der Polizei. Noch könne nichts Näheres über die Hintergründe des Unfalls gesagt werden.

Die Feuerwehr Thalgau vermeldete via Facebook, dass die beiden Fahrzeuginsassen mit der Bergeschere aus dem völlig zerstörten Auto geschnitten werden mussten. Für sie sei die Hilfe jedoch zu spät gekommen, sie seien am Unfallort verstorben. Die Feuerwehr war demnach rund zwei Stunden bei dem schwierigen Einsatz.

Quelle: SN