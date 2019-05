Zwei Männer wollten bei Wohnhaus in Salzburg Feuer legen

Die Täter flüchteten nach versuchter Brandstiftung.

Am frühen Sonntagvormittag haben zwei unbekannte Täter versucht, bei einem Mehrparteienhaus in der Stadt Salzburg Feuer zu legen. Mit Zeitungspapier wollten die Täter eine Matratze in Brand setzen. Ein Zeuge gab bei der Polizei zu Protokoll, dass er zwei ihm unbekannte Täter vom Tatort flüchten sah. Der Brand konnte durch die Salzburger Berufsfeuerwehr rasch gelöscht werden.

Polizeiliche Ermittlungen wurden eingeleitet.

Die Täter werden so beschrieben: Der eine ist zirka 20 bis 25 Jahre alt und trug eine schwarz-weiße Kapuzenjacke. Der andere ist etwa 30 bis 40 Jahre, hat schwarze Haare und trug eine Sonnenbrille.

Quelle: SN