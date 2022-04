Zwei Millionen Mal Nasenbohren: Rotes Kreuz zieht nach Teststraßen-Aus Bilanz

Das Rote Kreuz Salzburg hat seine Impf- und Teststationen geschlossen. Wie oft getestet wurde und was mit den Mitarbeitern nun passiert.

Vergangenen Donnerstag hat das Rote Kreuz die zwölf verbliebenen Teststationen für überwachte Antigen- und PCR-Gurgeltests in Salzburg außer Betrieb genommen. Mit Anfang April werden die neuen Vorgaben des Bundes für das Corona-Testsystem in Österreich wirksam.

Nun zieht das Rote Kreuz Bilanz. Die ersten dauerhaften Teststraßen der Organisation waren am 18. Januar 2021 in Betrieb gegangen. Das Rote Kreuz betrieb in Spitzenzeiten bis zu 51 Teststationen. In dieser Zeit wurden über zwei Millionen Antigen-Tests und über eine Millionen PCR-Gurgeltests abgenommen beziehungsweise überwacht. Nicht mit eingerechnet sind hier die behördlich angeordneten PCR-Tests, die auch in Zukunft vom Roten Kreuz abgenommen werden.

Die erste Impfstraße eröffnete am 19. Februar im Messezentrum, der erste Impfbus startete im Juli 2021 seine Runden. Insgesamt war das Rote Kreuz in bis zu acht Impfstraßen, in den beiden Impfbussen und bei rund 500 Sonderimpfaktionen zu Veranstaltungen und in Betrieben an rund 340.000 Impfungen beteiligt.

Mitarbeiter werden andernorts gebraucht

Insgesamt waren täglich bis zu 150 Rettungssanitäterinnen und Rettungssanitäter sowie Administrationskräfte des Roten Kreuzes im Einsatz. "Die zeitlichen und personellen Ressourcen, die nun frei werden, kommen unseren Kernaufgaben sowie unserem Ukraine-Hilfseinsatz zugute", sagt Rotkreuz-Präsident Werner Aufmesser. Einige der für die Impf- und Teststraßen sowie bei der 1450 neu eingestellten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gehen nun neue Karriereschritte oder in ihren alten Hauptberuf zurück. Viele bleiben aber für neue Aufgaben im Roten Kreuz: "Wir haben alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit dem Wunsch, weiter für das Rote Kreuz zu arbeiten, übernommen", erklärt der Rotkreuz-Präsident.

Das Rote Kreuz betreut weiterhin behördliche PCR-Tests sowie die Hotline 1450 und die Plattform www.salzburg-testet.at. Rund 90 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bleiben für den Betrieb der Drive-Ins in Kleßheim, Bergheim, Schwarzach, Tamsweg und Zell am See im Einsatz. Die temporäre Drive-In-Station in Thalgau ist bis auf weiteres in Betrieb, der temporäre Drive-In in Werfen wurde ebenfalls mit 30. März geschlossen.



Wie das Testen in Salzburg nun funktioniert

Im Bundesland Salzburg können die fünf monatlichen kostenlosen PCR-Tests wahlweise über "Salzburg gurgelt" oder in Apotheken durchgeführt werden. Bei den Gurgeltests wird wie schon bisher mit dem Handelskonzern Spar und dem Salzburger Labor Novogenia kooperiert. Das System zählt ab April die Testungen im Monat mit. Auch die Ausgabe des Testmaterials wird limitiert. Die Apothekentests werden vor allem für jene Menschen angeboten, die nicht technik-affin sind. Außerdem erfolgen in den Apotheken auch jene zusätzlichen Tests, wenn jemand über die fünf kostenlosen Proben im Monat hinaus weitere PCR-Nachweise benötigt, etwa für Besuche in einem Spital oder Seniorenheim.