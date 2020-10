Zwei Mitarbeiter in Seniorenwohnhäuser in Salzburg mit Covid-19 infiziert

In zwei verschiedenen Seniorenwohnhäuser wurden am Samstag Angestellte positiv auf CoV-19 getestet.

Davon betroffen sind ein privates Seniorenheim und das städtische Seniorenwohnhaus Taxham. Eine Mitarbeiterin, die letztmals am Montag im Dienst war, wurde positiv auf Covid-19 getestet. Die Ansteckung erfolgte höchst wahrscheinlich im engen familiären Umfeld, heißt es in einer Aussendung der Stadt Salzburg. Das Contact-Tracing, das sich auf das private Umfeld konzentriert, läuft auf Hochtouren und notwendige Tests werden veranlasst. Besuche im Seniorenwohnhaus können weiter unter den dort gültigen Covid-Regeln stattfinden. "Es liegt an jedem Einzelnen, sich und andere zu schützen. Folgenden Dinge gelten universell: Abstand, Hygiene, Masken und die Reduzierung der sozialen Kontakte", appelliert die Gesundheitsbehörde und verweist auf die aktuelle Entwicklung rund um das Coronavirus in Österreich.

Quelle: SN