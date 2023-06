Zwei Motorradlenker mit 201 km/h gestoppt

Die Polizei zog auch an diesem Wochenende wieder etliche Raser aus dem Verkehr. Eine zivile Motorradstreife der Landesverkehrsabteilung beobachtete am Samstag zwei Motorradlenker in Bischofshofen, die mehrere Autos überholten. Dann fuhren sie auf die B311 Richtung St. Johann. Dort beschleunigten sie ihre Zweiräder auf bis zu 201 km/h. Erlaubt ist hier Tempo 100. Die beiden Pongauer (27 und 29 Jahre alt) wurden angehalten. Sie werden angezeigt und müssen mit einer hohen Geldstrafe und einem Führerscheinentzug rechnen.

Das blüht auch einem 55-jährigen Flachgauer. Der Mann war am Sonntag in den frühen Morgenstunden auf der Tauernautobahn Richtung Villach unterwegs. Zeugen verständigten die Polizei, weil ihnen bei Puch-Urstein ein aggressiv fahrender Lenker auffiel. Die Polizisten nahmen die Verfolgung auf und konnten ihn auf Höhe der Ausfahrt Hallein einholen. Der Mann war mit 180 km/h bei erlaubten 110 unterwegs. Beim Öffnen der Autotür bemerkten die Beamten Alkoholgeruch. Der Flachgauer verweigerte eine Kontrolle. Führerscheinabnahme, Anzeige.