Zwei neue Bademeister retten die Stadt Salzburg vor der Personalnot

In Salzburg gibt es zu wenig Bademeister. Vor allem am Lieferinger Badesee führte das zu Problemen. Rettung ist in Sicht: Ein Salzburger und eine deutsche Studentin helfen über den Sommer mit.

SN/boschner Markus Heidenfelder und Fenja Beckmann kümmern sich um die Badegäste am Lieferinger See.