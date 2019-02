Zwei neue Masernfälle in Salzburg: Auch Schule betroffen

Bei einem Schüler und einem Mechaniker wurde ebenfalls die hoch ansteckende und gefährliche Krankheit festgestellt. Jetzt muss der Impfschutz in der großen Schule in Saalfelden überprüft werden.

Im Bundesland Salzburg sind zwei neue Masernfälle aufgetreten. Das gab Landessanitätsdirektorin Petra Juhasz am Montag bekannt. "Zwar sind die Laborergebnisse noch nicht da, aber beide Personen hatten familiären Kontakt mit schon bestätigten Erkrankten, daher ist von zwei neuen Masernfällen auszugehen", teilte Landessanitätsdirektorin Petra Juhasz am Montag mit. Vergangener Woche waren in Salzburg sieben Maserninfektionen bekannt geworden, sechs der Erkrankten waren aus einem Familienverband im Pinzgau.

Große Schule in Saalfelden betroffen

Bei den nun betroffenen handelt es sich um einen Jugendlichen, der eine Schule in Saalfelden besucht, die zweite Person ist ein Mechaniker.

"Zur Zeit sind wir mit Gesundheitsamt und Amtsarzt dabei, die Kontaktpersonen sowohl in der Schule als auch im Unternehmen des Mechanikers ausfindig zu machen und zu informieren. Dann müssen wir weitersehen und zum Beispiel nicht geschützte Schulkollegen sowie Lehrer vom Unterricht ausschließen", erklärte Juhasz. Wie viele Personen sich angesteckt haben könnten, stehe aus derzeitiger Sicht noch nicht fest.

Quelle: SN