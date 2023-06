Zwei Notfälle in zwei Tagen in Dorfgastein - Bergretter konnten erfolgreich helfen

Bergrettungsleute vor der Dienststelle in Dorfgastein nach dem Einsatz wegen eines internistischen Notfalls am Donnerstag.

Einen Tag nach der erfolgreichen Suche nach einem Vermissten rückten die Bergretter erneut aus, um Hilfe zu leisten. Ein Tourist aus den Niederlanden hat auf der Aberheimalm im Ortsteil Unterberg vermutlich einen Herzinfarkt erlitten. Der 52-Jährige benötigte rasch Hilfe.

Die Ortstelle Dorfgastein wurde um 20.49 Uhr alarmiert. 15 Mitglieder machten sich sofort auf den Weg zur Alm. Der Niederländer wurde schließlich mit einem Rettungshubschrauber in ein Spital geflogen. Der Einsatz endete um 22 Uhr.

Komplizierter Einsatz am Nockstein

Auch im Zentralraum Salzburg mussten Angehörige der Bergrettung ausrücken, bei diesem Einsatz stieß moderne Technologie an ihre Grenzen. Ein Pärchen hatte sich Mittwochabend beim Abstieg vom Nockstein in der Dunkelheit verirrt. Die 30-jährige Salzburgerin und der 31-jährige Flachgauer wollten durch die Nocksteinschlucht absteigen, sind aber in der Dunkelheit vom Weg abgekommen. "Sie trauten sich nicht mehr weiter und setzten einen Notruf ab", sagte Einsatzleiter Bernhard Bachmayer von der Ortsstelle Salzburg. Die Alarmierung ging um 22.30 Uhr ein. "Gott sei Dank waren sie unverletzt."

Die beiden Wanderer schickten den Einsatzkräften per Handy ihre Standortdaten. Ihre Schilderungen über ihre Position stimmten mit den GPS-Koordinaten aber nicht überein. Deshalb teilten sich die zehn Bergretterinnen und Bergretter auf und suchten verschiedene Wege ab.

Um das Pärchen noch rascher finden zu können, wurde der Flachgauer aufgefordert, seinen Namen zu rufen und mit dem Handy zu leuchten. Die Ruf- und Leuchtsignale erleichterten die Suche, so konnten die beiden schließlich gefunden werden. Sie wurden von der Suchmannschaft zu ihrem Auto ins Tal begleitet. Der Einsatz endete um 0.30 Uhr.