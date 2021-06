Zu gleich zwei Paragleiterunfällen kam es am Samstag im Pinzgau.

Einer der beiden Paragleiter stürzte auf der Gstallneralm in Maishofen ab. Der zweite verunglückte in der Nähe der Wildkogelbahn in Neukirchen. Beide Paragleiter wurden schwer verletzt und mussten in die Krankenhäuser Zell am See bzw. Innsbruck eingeliefert werden.