Zwei Personen bei Verkehrsunfall in Elsbethen eingeklemmt

Der Unfall am Dienstagnachmittag in Elsbethen wurde durch den Fahrer eines abbiegenden Lkw ausgelöst, berichtete die Polizei am Abend. Ein Pkw wurde gegen einen weiteren Lkw geschleudert, beide Autoinsassen wurden im Wrack eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr befreit werden. Sie erlitten Verletzungen unbestimmten Grades.

SN/feuerwehr elsbethen Die Feuerwehr Elsbethen wurde um 13.17 Uhr alarmiert.