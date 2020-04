Zwei Personen bei Verkehrsunfall in Straßwalchen verletzt

Raser floh in Liefering vor der Polizei.

Bei einem Verkehrsunfall in Straßwalchen haben am Samstag ein 51-jähriger Fahrzeuglenker und eine 49-jährige Fahrzeuglenkerin Verletzungen unbestimmten Grades erlitten. Die Pkw der beiden waren bei einem Abbiegevorgang miteinander kollidiert. Der Flachgauer begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung. Die Flachgauerin wurde nach der Erstversorgung durch das Rote Kreuz ins Unfallkrankenhaus Salzburg gebracht. Die durchgeführten Alkotests verliefen jeweils negativ.

Viel zu schnell im Elektroauto

Glücklicherweise unfallfrei endete am Freitag die wilde Fahrt eines 25-jährigen Probeführerscheinbesitzer in Salzburg-Liefering. Der Tennengauer beschleunigte sein Elektroauto im Ortsgebiet auf 105 km/h. Als die Polizei versuchte, den Wagen anzuhalten, bog der Lenker ab und flüchtete durch einen Fahrverbotsbereich. Der Fahrzeuglenker konnte dennoch ausgeforscht werden und wird wegen mehrerer Verwaltungsübertretungen angezeigt. Zudem wurde ein Führerscheinentzugsverfahren eingeleitet.

Quelle: SN