Zwei Pkw-Lenker kollidierten in Bischofshofen

Wie die Polizeidirektion Salzburg vermeldete, rollte ein Pkw einen steilen Zufahrtsweg in Pfarrwerfen (Pongau) hinab. Der Fahrzeugbesitzer konnte ihn nicht stoppen, verletzt wurde dabei niemand.

Chronik

