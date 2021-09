Zwei polnische Gäste randalierten in Ferienunterkünften

Die offenbar Betrunkenen hatten in zwei verschiedenen Quartieren in Saalfelden Möbel zerstört und Feuer gelegt.

Bereits am 23. September zündeten zwei Polen (38, 44 Jahre) laut Polizei eine Bettdecke in einer Ferienunterkunft in Saalfelden an. Die Vermieterin, eine 45-jährige Bäuerin, bemerkte die beschädigte Bettdecke und alarmierte die Polizei, nachdem die beiden offenbar alkoholisierten Männer zuvor bereits Probleme machten und sich eine neue Unterkunft gesucht hatten. Ein Brandermittler stellte fest, dass das Feuer mittels offener Flamme mutwillig verursacht wurde und eine Feuersbrunst nur aufgrund des Erstickens der Flammen verhindert wurde.

Am folgenden Morgen, den 24. September, meldete eine 78-jährige Gästezimmervermieterin aus Leogang, dass Gäste ihr Zimmer beschädigt hätten. Die Polizisten stießen erneut auf die beiden Polen. Das Bett war komplett zerstört, dessen Teile in den Garten geworfen geworden, eine Lampe, das Fenster und der Boden waren ebenfalls beschädigt.

Die Polizisten verbrachten die Männer auf die Polizeiinspektion Saalfelden. Der 38-Jährige verhielt sich derart aggressiv, dass die Polizisten den Mann festnahmen. Im Zuge der Ermittlungen fanden die Polizisten fünf Parfüms, die einem Diebstahl in einem Drogeriemarkt zugeordnet werden. Während der Befragungen meldete sich die Bäuerin telefonisch und gab an, die zwei Männer hätten in ihrem Haus diverse Gegenstände, u.a. Kleidung, gestohlen. Ein Bekleidungsstück fanden die Polizisten beim 44-Jährigen. Nach dieser Konfrontation wurde der 44-Jährige zusehends aggressiv und wurde ebenso festgenommen. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Salzburg werden die Männer angezeigt.