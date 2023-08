Zwei Pongauer radelten in fünf Monaten bis nach Kirgistan

Polizeibefragungen und Freundschaften im Iran

"Mit dem Fahrrad ist man an allem so nah dran und tritt in unmittelbaren Kontakt mit den Einheimischen", schwärmt Pointner. Dass diese Unmittelbarkeit aber auch ihre Nachteile haben kann, musste das Pongauer Duo im Iran erfahren. Nachdem Polizisten in ihrem Gepäck eine Kamera-Drohne entdeckt hatten, wurden Pointner und Pichler auf einem Posten verhört. "Die wollten alles von uns wissen und haben unsere Speicherkarten und Handys durchsucht", erinnert sich Pichler und räumt ein: "Da bekommst du es dann schon mit der Angst zu tun." Letztlich ist aber alles gut gegangen und die Radfahrer wurden mit einem "You are lucky" in die Freiheit entlassen.