Zwei Promille: Junge Alkolenkerin auf der Heimfahrt von Adventmarkt in Altenmarkt gestoppt

Mit mehr als zwei Promille Alkohol intus hat sich am späten Sonntagabend eine junge Pongauerin an das Steuer ihres Autos gesetzt. Das wird ihr teuer zu stehen kommen.

Nach einem Adventmarktbesuch war die 21-Jährige aus Flachau am Sonntag gegen 22 Uhr von Altenmarkt kommend in Richtung Reitdorf unterwegs. Dort führten Polizisten aber eine Verkehrskontrolle durch und hielten den Wagen der jungen Frau an der Kreuzung der Reitdorfer Straße zum Schachenweg an.

Der Alkotest bei der Pongauerin ergab mehr als zwei Promille. Die Beamten nahmen den Führerschein ab und zeigen die 21-Jährige an.

Die junge Frau muss nun mit schwerwiegenden Konsequenzen rechnen. Ist eine Lenkerin/ein Lenker mit 1,6 Promille und darüber unterwegs, drohen laut ÖAMTC nämlich Geldstrafen in Höhe von 1600 Euro bis 5900 Euro sowie ein Führerscheinentzug in der Dauer von mindestens sechs Monaten. Daneben blüht dem Alkolenker eine Nachschulung, wobei Kosten in der Höhe von etwa 500 Euro entstehen, ein Termin beim Amtsarzt und eine verkehrspsychologische Untersuchung, die nochmals zusätzlich 363 Euro kostet.

Erst vor wenigen Tagen hatte der Verkehrsclub Österreich auf den starken Anstieg von Alko-Unfällen in Salzburg aufmerksam gemacht. Das verdeutlichen vorliegende Zahlen aus dem ersten Halbjahr. In diesen sechs Monaten gab es 107 Verkehrsunfälle mit alkoholisierten Beteiligten, 132 Menschen erlitten Verletzungen, vier kamen ums Leben.

Alko-Unfälle im Land Salzburg

Zeitraum Anzahl Verletzte Tote 1.Halbjahr 2023 107 Unfälle 132 Verletzte vier Todesopfer 1.Halbjahr 2022 101 Unfälle 115 Verletzte kein Todesopfer 1.Halbjahr 2021 61 Unfälle 73 Verletzte ein Todesopfer 1.Halbjahr 2020 96 Unfälle 109 Verletzte ein Todesopfer 1.Halbjahr 2019 90 Unfälle 118 Verletzte ein Todesopfer 1.Halbjahr 2018 68 Unfälle 80 Verletzte ein Todesopfer

Die VCÖ-Analyse auf Basis von Daten der Statistik Austria zeigt zudem, dass in den vergangenen Jahren die Anzahl der Alko-Unfälle im zweiten Halbjahr immer höher war als im ersten Halbjahr.

Der VCÖ erinnert daran, dass bereits bei 0,5 Promille das Unfallrisiko auf das Doppelte steigt, bei 1,0 Promille auf das 7-Fache und bei zwei Promille auf das 35-Fache. Nun kommt die Zeit der Punschstände und Weihnachtsmärkte. Aufgrund der Süße wird die Wirkung von Punsch oft unterschätzt. Zudem kann der Alkoholgehalt je Punsch und Punschstand stark variieren.

Präventiv gegen Unfälle wirken auch die Kontrollen der Exekutive. Im Vorjahr wurden im Land Salzburg 150.641 Alko-Kontrollen durchgeführt, bei 2.326 kam es zu einer Anzeige.