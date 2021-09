Zwei Promille - Geburtstagsfeier in Hallein endete mit Fahrradsturz

Der 52-jährige Halleiner habe eigenen Angaben zufolge lediglich "zwei Seiterl Bier" getrunken.

Am Freitagabend meldete ein Anrufer im Stadtgebiet von Hallein eine am Fahrbahnrand liegende Person, die offensichtlich kurz zuvor mit dem Fahrrad stürzte. Bis zum Eintreffen der Polizei hatte der Verunfallte offensichtlich wieder das Bewusstsein erlangt und die Unfallstelle verlassen. Nach kurzer Suche konnte der Mann an der nächsten Einfahrt leicht wankend mit seinem Fahrrad angetroffen werden.

Neben leichten Verletzungen am Kopf, Armen und Beinen stellten die Beamten auch einen starken Alkoholgeruch fest. Während der Erstversorgung durch das Rote Kreuz wurde der Verunfallte zum Alkomattest aufgefordert, der ein Ergebnis von rund zwei Promille ergab. Die hohe Alkoholisierung rechtfertigte der 52-jährige Halleiner damit, lediglich "zwei Seiterl Bier" anlässlich seines Geburtstages konsumiert zu haben. Nach der Erstversorgung brachte das Rote Kreuz den Verunfallten zur weiteren Behandlung in das Unfallkrankenhaus Salzburg. Er wird wegen Lenken eines Fahrzeuges im alkoholisierten Zustand angezeigt.