Zwei Raubüberfälle: Angeklagter Tennengauer ist unbescholten, hat HAK-Matura und keine Schulden

Die Staatsanwaltschaft erhob jetzt Anklage gegen jenen 33-jährigen Tennengauer, der in der Stadt Salzburg am 28. September erst die Eni-Tankstelle in der Gabelsbergerstraße und dann am 10. Oktober die Volksbankfiliale in der Saint-Julien-Straße beraubt haben soll.

SN/fmt pictures Am 10. Oktober soll der Tennengauer die Volksbank in der Saint-Julien-Straße überfallen haben.