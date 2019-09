Zwei Salzburger bei Alko-Unfall in Oberösterreich verletzt

Der 20-jährige Lenker aus dem Bezirk Braunau hatte 1,64 Promille Alkohol im Blut. Der Unfall ereignete sich auf der Mondsee Straße in Zell am Moos.

Ein Alkounfall in Zell am Moos (Bezirk Vöcklabruck) hat in der Nacht auf Samstag drei Verletzte gefordert. Auf der Mondsee Straße (B154) hatte ein 20-Jähriger aus dem Bezirk Braunau die Herrschaft über sein Auto verloren. Er fuhr auf einer Leitschiene entlang und schleuderte über einen Güterweg in einen Wald. Er und seine beiden Mitfahrer kamen ins Spital, berichtete die Polizei.

Ein bei dem jungen Mann durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von 1,64 Promille. Der Lenker und ein 28-Jähriger aus dem Bezirk Salzburg-Umgebung mussten von der Feuerwehr aus dem Wrack geschnitten werden. Ein 20-jähriger Flachgauer konnte selber aus dem Auto klettern. Die gesamte Unfallstelle zog sich über eine Länge von rund 100 Metern. Die Polizei vermutet zu hohe Geschwindigkeit als Ursache.

Im Bezirk Gmunden stoppten die Polizisten einen jungen Raser noch rechtzeitig. Der 17-jährige Führerscheinneuling war in Bad Ischl mit 142 km/h unterwegs, wo nur 80 Stundenkilometer erlaubt wären. Dem Burschen aus dem Flachgau, der seine Fahrerlaubnis noch nicht einmal einen Monat besessen hatte, wurde der Schein abgenommen. Er zeigte sich gegenüber den Beamten reumütig und gab an, die hohe Geschwindigkeit nicht bemerkt zu haben.

Quelle: SN