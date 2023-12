Zwei Salzburger Wasserretter wurden auf Kuba zu Lebensrettern

Daniela Nobis und ihr Freund Mario Kaltenegger, beide Mitglieder der Wasserrettung im Land Salzburg, zögerten nicht, sondern handelten vorbildlich wie professionell: In ihrem Urlaub auf der Karibik-Insel Kuba retten sie vor gut einer Woche ein britisches Ehepaar aus den Fluten des Atlantiks.

Es war Mitte November, als sich Daniela Nobis, Leiterin der Wasserrettungs-Ortsstelle Hallein, und ihr Lebensgefährte Mario - er ist bei der Wasserrettung Seeham aktiv - auf den Weg in den wohlverdienten Erholungsurlaub nach Kuba machten.

Nach einer Rundreise im karibischen Inselstaat waren auf der Halbinsel Varadero noch einige paar ruhige Tage am Meer geplant.

Am 29. November kam es zu den dramatischen Ereignissen

Am 29. November gegen 13 Uhr (Ortszeit) waren die beiden am Strand - und dann überschlugen sich die Ereignisse. Zu diesem Zeitpunkt war bereits die gelbe Flagge (Zeichen für erhöhte Gefahr) ausgehängt - die Wellen im Atlantik waren an die zwei Meter hoch. Plötzlich wurde das Paar, das in Perwang (OÖ) direkt an der Grenze zum Flachgau lebt, durch einen befreundeten Urlaubgast aus Österreich um Hilfe gerufen - im Meer drohe jemand zu ertrinken.

Mario Kaltenegger reagierte blitzschnell. Er rannte sofort zum Wasser, wo er rund 70 Meter vom Ufer entfernt eine Frau auf der Meeresoberfläche treiben sah.

Daniela Nobis folgte ihrem Freund, nachdem sie noch von anderen Urlaubsgästen zwei sogenannte Schwimmnudeln organisiert hatte. Eine Schwimmnudel, auch Poolschlange oder Wassernudel genannt, ist ein vielfältig verwendbarer Schwimmbehelf meist aus massivem Polyethylenschaum; Schwimmnudeln - sie veschaffen im Wasser Auftrieb - sind auch als behelfsmäßiges Rettungsgerät einsetzbar: sie verschaffen in Not befindlichen Personen Auftrieb und vereinfachen bei starker Strömung die Rettung zumindest ein wenig.

Britische Urlauberin trieb schon beinahe bewusstlos im Meer

"Die Frau war schon ziemlich weit draußen. Sie trieb nur noch im Meer und war kurz vor der Bewusstlosigkeit", so Kaltenegger rückblickend im SN-Gespräch. Unter größter Anstrengung konnte er die Frau ans Ufer bringen und dem inzwischen vor Ort befindlichen medizinischen Personal übergeben.

Kalteneggers Freundin Daniela Nobis rettete derweil mit dem zweiten behelfsmäßigen Rettungsgerät den Ehemann der Britin; dieser war zwar nicht so weit draußen im Meer, jedoch bereits sehr panisch. "Er hatte seiner in Not befindlichen Gattin helfen wollen, es aber nicht geschafft, sie Richtung Ufer zu bekommen", schildert Kaltenegger die dramatischen Ereignisse. Gemeinsam mit einem dann ebenfalls zu Hilfe eilenden Life Guard (Rettungsschwimmer, Anm.) vor Ort konnte Daniela Nobis dann auch den Mann an Land bringen.

Salzburger Wasserretter stolz auf das Flachgauer Paar

Die schönste Nachricht: Das von den beiden Salzburger Wasserrettern aus den Fluten geholte britische Ehepaar konnte seinen Urlaub nach einer Nacht im Krankenhaus ohne weitere Einschränkungen fortsetzen. "Das Paar hat sich dann via E-Mail für unser schnelles Eingreifen bedankt", so Mario Kaltenegger.

Markus Gewolf, Sprecher der Wasserrettung für das Land Salzburg, ist stolz auf seine Kollegin und seinen Kollegen: "Es ist toll, derart couragierte Mitglieder in unseren Reihen zu haben. Anstatt zu zögern oder gar wegzuschauen, haben sie sofort gehandelt."