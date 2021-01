Zwei Schüler wegen in Brand gesteckter Mülltonnen und mehrerer Raubvorwürfe in Salzburg vor Gericht

Zwei Schüler, 14 und 15 Jahre alt, standen am Dienstag am Landesgericht Salzburg wegen - teils schwerer - Sachbeschädigung und wegen Raubes vor Gericht. Sie sollen im Vorjahr in der Stadt Salzburg zwei Mistkübel, einen Müllcontainer und einen Verteilerkasten in Brand gesetzt und einem Burschen dessen Handy geraubt haben. In Kuchl sollen sie zudem einem Buben zwei Fünf-Euro-Scheine und einem anderen dessen Rucksack geraubt haben.

SN/APA/HERBERT PFARRHOFER Symbolbild.