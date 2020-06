Das Musische Gymnasium in Salzburg und das BG/BRG Hallein rollten die Regenbogenflagge aus, als Zeichen für Vielfalt, Akzeptanz und Gleichberechtigung.

"Pride Month" heißt der Juni in der internationalen Schwulen- und Lesbenbewegung, die damit auf selbstbewussten und stolzen (engl. pride) Umgang mit der eigenen sexuellen Identität verweisen. Erstmals haben sich auch Schulen in Salzburg an "Pride Month"-Aktionen beteiligt - das Musische ...