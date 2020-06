Der Vorfall ereignete sich Donnerstagfrüh im Salzburger Stadtteil Leopoldskron. Familienmitglieder hatten die Polizei alarmiert, weil ein 36-jähriges Familienmitglied "durchdrehte".

"Ob er noch lebt, weiß ich nicht." Johann Löffelberger steht am Donnerstagvormittag vor seinem Haus in der Leopoldskron Straße und blickt auf die Blutlache in seiner Einfahrt. Gummihandschuhe und Verbandsmaterial liegen noch auf dem Boden. Sein 36-jähriger Sohn wird wegen ...