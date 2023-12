Zwei Schwerverletzte nach Skiunfall am Katschberg

Snowboarder und Skifahrer prallten mit hoher Geschwindigkeit zusammen.

Ein 34-jähriger Snowboarder aus den Niederlanden und ein 58-jähriger einheimischer Skifahrer haben sich am Sonntag bei einem Zusammenprall auf der Schwaigabfahrt des Skigebiets Aineck-Katschberg im Salzburger Lungau schwer verletzt. Laut Polizeimeldung fuhren beide "zügig in großzügigen Schwüngen" talwärts, bevor es in der Pistenmitte zur Kollision kam. Die zwei Wintersportler wurden mit schweren Verletzungen an den Beinen in das Landesklinikum Tamsweg gebracht.