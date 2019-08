Zwei sehr seltene Hummelarten am Wallersee entdeckt

Flachgauer Insekten-Experte machte eine spannende und überraschende Entdeckung.

Der Seehamer Wildbienenexperte Walter Wallner entdeckte Anfang August 2019 gleich zwei sehr seltene Hummelarten in den Feuchtwiesen am Wallersee: die Deichhummel (Bombus distinguendus) und die Grubenhummel (Bombus subterraneus). Das gab am Montag der Salzburger Naturschutzbund bekannt. Von der Deichhummel gebe es aus Salzburg nur einen sicheren Nachweis aus dem Jahr 1957 aus Mattsee und der Fund der Grubenhummel sei überhaupt der erste sichere Nachweis.

Damit zählen die Wiesen am Wallersee zu den hummelartenreichsten Gebieten Österreichs. Bisher wurden dort 20 der 42 aktuell in Österreich noch vorkommenden Hummelarten nachgewiesen. Drei Hummelarten (Große Steppenhummel/Bombus fragrans, Armenische Hummel/B.armeniacus, Kleine Steppenhummel/B.laesus) seien in Österreich leider bereits ausgestorben.