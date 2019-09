Zwei Seilbergungen am Hochkönig an einem Tag

Die Bergsteiger bzw. Kletterinnen waren von der Route abgekommen.

Drei Salzburger im Alter von 35 bis 44 Jahren und ein 29-jähriger Oberösterreicher, brachen am Sonntagvormittag zu einer Bergtour auf. Sie machten sich vom Parkplatz beim Arthurhaus in Richtung Gipfel des 2534 Meter hohen Gamsleitenkopf auf. Nachdem sie beim Aufstieg vom Weg abgekommen waren, gerieten sie in einer Rinne am Fuß des "Teufelsturms" in eine kritische Lage. Nur der 29-jährige Oberösterreicher traute sich den Abstieg noch zu und machte sich allein auf den Weg. Nach einem abgesetzten Notruf wurden die drei anderen Bergsteiger kurz nach Mittag mittels Seilbergung durch den Polizeihubschrauber Libelle unverletzt geborgen und ins Tal geflogen. Auch der abgestiegene Oberösterreicher blieb unverletzt. Alle vier waren laut Polizei gut ausgerüstet und sind erfahrene Bergsteiger.

Am Nachmittag war eine weitere Seilbergung am Hochkönig nötig. Eine 25-jährige Salzburgerin und eine 35-jährige Freundin aus dem nördlichen Flachgau starteten am späten Vormittag zu einer Klettertour im Bereich der Hochkönig Südwand. Sie starteten von der Stegmoosalm, kamen in der Route Jubiläumsweg von der Route ab und stiegen in einen nassen, rutschigen Kamin ein. Dort setzten sie schließlich einen Notruf ab. Acht Mitglieder der Bergrettung Mühlbach, ein Alpinpolizist sowie der Polizeihubschrauber Libelle rückten sofort zum Einsatz aus. Mit dem Hubschrauber gelang es mittels Seil, die unverletzten Kletterinnen zu bergen und ins Tal zu fliegen. Die Bergretter ersparten sich dadurch den schwierigen Aufstieg. Auch die Kletterinnen waren gut ausgerüstet und hatten reichlich alpine Erfahrung.

Quelle: SN