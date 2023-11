Zwei Senioren bei Pkw-Überschlag verletzt

Ein Senioren-Ehepaar aus Schönau hatte am Sonntagnachmittag Glück im Unglück.

Am Sonntag gegen 14 Uhr wurde der Polizeiinspektion Berchtesgaden im benachbarten Bayern ein Pkw-Überschlag mit verletzten Personen gemeldet. Passiert ist das Unglück am Oberkälberstein in Bischofswiesen. Laut Polizei war ein 89-jähriger Mann aus Schönau mit seiner Gattin (85) in seinem Pkw die steile Straße zum Oberkälberstein hinaufgefahren. Dabei geriet er mit mit dem Auto zu weit nach links und kam von der Straße ab. Der Pensionist fuhr in weiterer Folge über eine Natursteinmauer am Fahrbahnrand und verlor mit seinem Pkw den Halt. Das Auto rutschte rückwärts und kippte über die Mauer in Richtung des darunterliegenden Steilhangs. Der Pkw überschlug sich und kam kurz vor der darunterliegenden Kälbersteinstraße - glücklicherweise auf den Rädern - zum Stehen.

Passanten sahen den Vorfall, eilten zu Hilfe und setzten einen Notruf ab. Die Ersthelfer sicherten den sehr schräg stehenden Pkw am Hang ab, damit dieser nicht wieder kippen konnte. Die Freiwillige Feuerwehr Bischofswiesen half beim Absichern des Autos und bei der Bergung. Das laut Rotem Kreuz mittelschwer verletzte Ehepaar konnte anschließend notärztlich versorgt werden. Die beiden Senioren wurden in die Kreisklinik Bad Reichenhall eingeliefert.