Zwei Taxifahrer in Salzburg nächtens attackiert: "Ich brauchte Geld für Drogen"

Ein schwer vorbestrafter drogensüchtiger 32-Jähriger (13 Verurteilungen) musste Dienstag wegen zweier Überfälle auf Taxilenker in der Stadt Salzburg vor einem Schöffensenat (Vorsitz: Richterin Verena Wegleiter) Platz nehmen.

Die Anklage lautete auf Raubversuch sowie auf vollendeten Raub. Laut Staatsanwalt hatte der Österreicher, er war zuletzt Notstandshilfebezieher, in der Nacht des 12. Mai erst in Salzburg-Gnigl einen Taxler attackiert und versucht, ihm die Geldtasche zu entreißen. Wegen der Gegenwehr des Taxlers flüchtete der Angeklagte ohne Beute. Eine halbe Stunde später überfiel der 32-Jährige auf einem Standplatz in Salzburg-Parsch einen weiteren Taxifahrer. Demnach fragte er diesen, ob er 50 Euro wechseln könne. Als der Taxler die Beifahrertür öffnete, versetzte ihm der 32-Jährige laut Anklage einen Stoß gegen die Schulter, drückte ihn gegen die Autoscheibe und entriss dem Opfer, vertreten von RA Stefan Launsky, die Geldtasche mit 340 Euro.

Vor Gericht war der bereits seit seiner Jugend drogensüchtige Angeklagte grundsätzlich geständig: "Ich brauchte dringend Geld für Drogen." Beide Taxler wurden bei den Attacken verletzt. Die Richterin vertagte den Prozess - sie lässt ein medizinisches Sachverständigen-Gutachten einholen zur Frage, ob das zweite Opfer, dem die Geldtasche geraubt wurde, allenfalls schwer verletzt worden ist.