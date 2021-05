Zwei Taxilenker in der Stadt Salzburg überfallen

Unbekannter flüchtete einmal mit und einmal ohne Beute.

In der Stadt Salzburg sind in der Nacht auf Mittwoch zwei Taxilenker überfallen worden. In einem Fall flüchtete der Täter ohne Beute, im zweiten Fall konnte er dem Taxifahrer die Geldbörse entreißen. Die Polizei vermutet, dass für beide Angriffe derselbe Täter infrage kommt. Eine Fahndung nach dem Unbekannten blieb zunächst ohne Erfolg. Wie eine Polizeisprecherin sagte, dürfte der Täter unbewaffnet gewesen sein.

Zunächst hatte sich der Räuber gegen 2.30 Uhr im Stadtteil Gnigl auf den Beifahrersitz eines Taxis gesetzt und den 45-jährigen Lenker gebeten, Bargeld zu wechseln. Plötzlich versuchte er, dem Mann mit Gewalt die Geldbörse zu entreißen. Der Taxler setzte sich zu Wehr, der Verdächtige flüchtete daraufhin ohne Beute.

Etwa eine halbe Stunde später ereignete sich im angrenzenden Stadtteil Parsch ein ähnlicher Vorfall. Auch hier setzte sich der Unbekannte auf den Beifahrersitz eines Taxis und bat den Lenker, einen 50-Euro-Schein zu wechseln. Dann entriss er dem 51-Jährigen die Börse und lief davon. Die Ermittlungen der Polizei laufen. Eines der beiden Opfer wurde verletzt und musste vom Roten Kreuz versorgt werden.