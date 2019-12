Die Grüne Jugend Salzburg hat am vergangenen Samstag auf ihrer Landesversammlung unter dem Motto "Neue Perspektiven wagen" einen neuen Landesvorstand gewählt.

Zum ersten Mal führen zwei Personen die Grüne Jugend Salzburg an - noch dazu zwei Tennengauer. Zur Sprecherin wurde die 17-jährige Schülerin Johanna Vogl aus Hallein gewählt. Sie besucht gerade das SSM in Salzburg mit Schwerpunkt Leichtathletik. "In den letzten ...