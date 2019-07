Zwei Tote bei Unfall im Pinzgau: Nun milderes Urteil für Lenkerin

Auf eisiger Straße in Gegenverkehr: Geld- statt Haftstrafe für Frau

Es war ein Unfall mit fürchterlichen Folgen, den eine 31-jährige, im Pinzgau lebende Frau im Jänner bei Hollersbach verursacht hatte. Auf der damals eisigen Gerlosstraße (B165) war die 31-Jährige mit ihrem Auto auf die Gegenfahrbahn geraten und frontal in den Wagen einer 44-jährigen Frau geprallt. Die 44-Jährige starb noch am Unfallort - wie auch der einjährige Sohn der 31-Jährigen. Die Mutter des verstorbenen Buben wurde darauf am Landesgericht wegen grob fahrlässiger Tötung und auch Körperverletzung zu sieben Monaten bedingter Haft verurteilt. Die Mutter der 31-Jährigen war beim Unfall nämlich schwer verletzt worden. Laut Erstgericht sei angesichts der herrschenden Eisglätte klar zu schnell unterwegs gewesen.

Rechtsanwalt Thomas Schwab, Anwalt der beschuldigten Frau, hatte im ersten Prozess betont, aus seiner Sicht liege "keine grob Fahrlässigkeit vor, sondern nur fahrlässiges Handeln im unteren Bereich". Ein Berufungssenat des OLG Linz gab Schwab nun recht: Es sei nur das Grunddelikt der fahrlässigen Tötung erfüllt, so der Senat. Das Strafmaß wurde sohin von einer (bedingten) Haftstrafe in eine teilbedingte Geldstrafe von 1440 Euro (720 Euro unbedingt) umgewandelt.