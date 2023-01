Zwei Tote nach Kollision zwischen Pkw und Rettungsauto in Taxenbach

Schwerer Verkehrsunfall am Samstagabend auf der B311 bei Taxenbach. Zwei Personen kamen ums Leben. Zwei Verletzte wurden in Spitäler gebracht.

Zu einem Frontalzusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Rettungsauto kam es am Samstagabend auf der B311 im Pinzgau. Ein Fahrzeug des Roten Kreuzes war gegen 17.30 Uhr mit einem Patienten auf dem Weg ins Krankenhaus Schwarzach, als es im Bereich des Trattenbachtunnels zur Kollision mit einem entgegenkommenden Pkw kam.

Der Lenker des Pkw dürfte auf der Stelle tot gewesen sein. Auch der Patient im Rettungsauto verstarb noch an der Unfallstelle. Der Lenker des Roten Kreuzes musste von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug geborgen werden und wurde nach der Erstversorgung mit schweren Verletzungen vom Notarzthubschrauber Christophorus 6 ins Uniklinikum Salzburg geflogen. Der Beifahrer im Rettungsauto wurde leicht verletzt ins Krankenhaus nach Zell am See gebracht.

Die Freiwilligen Feuerwehren Taxenbach und Lend rückten zum Unfallort aus. Das Rote Kreuz stand mit insgesamt vier Notärzten, einem Hubschrauber und vier Rettungswägen im Einsatz. Die Angehörigen der Unfallopfer werden von Kriseninterventionsteams betreut. Bezirksrettungskommandant Anton Voithofer sagt: "Unsere Gedanken sind bei den Familien und Angehörigen der Unfallopfer. Wir konnten trotz raschem Einsatz von vier Notärzten und mehreren Sanitätern an der Unfallstelle zwei Menschenleben nicht mehr retten."

Sachverständiger muss Unfallhergang klären

Die Staatsanwaltschaft Salzburg hat noch am Abend Unfallgutachter Gerhard Kronreif mit den Erhebungen zum Unfallhergang beauftragt. Die Unfallursache war vorerst noch unklar. Die B311 war für mehr als eine Stunde gesperrt.