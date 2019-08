Zwei Tote nach schwerem Raftingunfall bei Golling

Auf der Salzach im Bereich des Pass Lueg, Gemeindegebiet Golling, kam es am Montagvormittag zu einem schweren Rafting-Unfall. Zwei Männer waren auf einem privaten Boot auf der Salzach unterwegs. Wie auf einer am Boot montierten Action-Kamera zu sehen ist, kenterte das Raftingboot kurz vor elf Uhr im Bereich der Salzachöfen. Die beiden Männer dürften laut Sprengelarzt unmittelbar danach ertrunken sein.

Ein Zeuge hatte das gekentertes Raftingboot und zwei Personen im Wasser treibend beobachtet und die Einsatzkräfte alarmiert. "Innerhalb weniger Minuten waren wir mit dem Rettungsboot im Wasser", so Einsatzleiter Peter Schluet, Ortsfeuerwehrkommandant von Golling.

Eine Person spülte es beim Lanzenweiher in Golling an eine Sandbank. Die zweite Person trieb leblos im Bereich des Autobahnzubringers Golling im Fluss, sie wurde mit dem treibenden Raftingboot von der Wasserrettung geborgen. Bei beiden Männern konnte nur mehr der Tod festgestellt werden.

Einer der Männer wurde von der Polizei als 23-jähriger Serbe mit deutschem Aufenthaltstitel identifiziert. Die Nationalität der zweiten Person ist noch nicht bekannt. Die Unfallursache ist ebenfalls noch unklar, es laufen Ermittlungen.

Zur Auffindung möglicher vermisster Personen seien an den Brückenköpfen entlang der Salzach Suchposten aufgestellt worden, die den Fluss nach flussabwärts treibenden Personen oder Gegenständen beobachten. Die Suche wurde schließlich gegen 14.30 Uhr abgebrochen. Laut Schluet habe sich bestätigt, dass keine weiteren Personen im Boot waren.

Im Einsatz waren die Freiwilligen Feuerwehren Golling, Hallein, Kuchl sowie die Betriebsfeuerwehr Austrocell mit 100 Personen. Die Wasserrettungen St. Johann im Pongau, Bischofshofen, Hallein, Schwarzach und Stadt Salzburg stellten 21 Mann. Die Bergrettung Golling war mit zehn Mann, die Polizei beziehungsweise Alpinpolizei mit sieben Mann vor Ort.

Die Salzachöfen: Spektakuläre Klamm mit Gefahren für Wildwassersportler

Wo in Salzburg das Tennen- und das Hagengebirge aufeinandertreffen, hat sich die Salzach im Laufe der Jahrtausende einen spektakulären Weg durch den Fels gegraben. Entstanden ist ein bis zu 90 Meter tiefer Durchbruch, der sich auch bei erfahrenen Wildwassersportlern an Beliebtheit erfreut: die Salzachöfen. Die enge Schlucht hat dabei aber schon einigen Kanu- und Raftingfahrern das Leben gekostet.

"Die technische Schwierigkeit hängt auch vom Wasserstand und vom Training und der Erfahrung ab, sie ist aber mit der Stufe 4 von insgesamt sechs Stufen nicht die größte Herausforderung", sagte der Salzburger Wildwasserfahrer Thomas Rötzer. "Die Konsequenzen bei einem Unfall können aber dramatisch sein." Die Gefahr in der Schlucht gehe vor allem von den glatten und bauchig unterspülten Felswänden aus. "Dort, wo die Strömung direkt auf den Fels trifft, zieht sie weit nach unten. Das kann Boote umschmeißen."

Dabei bestehe die Gefahr, dass Kajak- oder Raftingfahrer zu lange unter Wasser bleiben oder unter der Oberfläche an Hindernissen hängen bleiben - etwa an Bäumen, wie sie möglicherweise auch vom Hochwasser der vergangenen Woche in die Salzachöfen gespült worden sein könnten. "Wegen der glatten Wände gibt es keine Möglichkeit sich festzuhalten", erklärte Rötzer. "Es fahren darum sehr viele Leute nicht in die Salzachöfen ein, die das von ihrem Können her sehr wohl könnten."

Auch der Abtenauer Werner Bein, ein gerichtlich beeideter Sachverständiger für Wildwassersport, dass Schwimmer in den Salzachöfen nach einem Sturz ins Wasser trotz Neopren-Anzug und Schwimmweste wenig Chancen hätten, zu überleben. "Es gibt diffizile und gefährliche Strömungen, vor allem bei der Ein- und Ausfahrt. Zudem ändern sich die Verhältnisse durch die Form der Schlucht von Mal zu Mal." Der schwierige Abschnitt ist für kommerzielle Anbieter gesperrt.

