Zwei Überfälle auf Senioren: Polizei Bad Reichenhall bittet bei Tätersuche um Zeugenhinweise

Am Mittwochabend wurden in der bayerischen Grenzstadt gleich zwei ältere Menschen (80 und 79) von einem unbekannten Täter überfallen. Beide Opfer - eine Frau und ein Mann - wurden dabei leicht verletzt.

Gegen 18.40 Uhr, so die Reichenhaller Polizei, radelte eine 80-jährige Einheimische vom Bahnhof kommend in Richtung Innenstadt, als ihr auf der Bahnhofstraße nahe der Sparkasse ein Mann entgegen kam. Als die Seniorin an ihm vorfahren wollte, habe der Unbekannte an den Lenker ihres Fahrrads gegriffen, sodass sie stürzte. In der Folge habe der Täter versucht, der auf dem Boden liegenden Frau die über ihrer Schulter hängende Handtasche zu entreißen. Weil sich die 80-Jährige aber zur Wehr setzte und eine Passantin dazukam, flüchtete der Mann. Die Radfahrerin verletzte sich leicht an Knie und Hand.



Wie später bekannt wurde, war es nur kurz vor diesem Raubversuch etwa 400 Meter entfernt zu einem weiteren Überfall gekommen: Ein 79-jähriger Reichenhaller war zu Fuß auf der Spitalgasse unterwegs, als ihm ein Mann mit ausgebreiteten Armen den Weg versperrt habe. Plötzlich habe ihm der Unbekannte die Mütze vom Kopf gerissen und wollte flüchten. Der 79-Jährige reagierte aber schnell und konnte sich die Mütze wieder greifen. Nach einem kurzen Gerangel flüchtete der Täter schließlich in Richtung Bahnhof. Der Fußgänger wurde bei dem Gerangel leicht an Nacken und Schulter verletzt.



Beide Opfer beschreiben Räuber als dunkelhäutig mit auffällig langer weißer Jacke

Beide Opfer beschrieben den Mann wie folgt: 25 bis 30 Jahre alt, dunkelhäutig, rund 170 cm groß, schlank, kurze schwarze lockige Haare, keinen Bart, er sprach gebrochen Deutsch und trug demnach eine auffällige lange weiße Jacke.

Die Polizei Bad Reichenhall bittet um Zeugenhinweise unter Tel. 0049/8651/9700. Insbesonders die Passantin, die zu dem Radsturz dazukam, wird gebeten, sich zu melden.