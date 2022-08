Zwei Unbekannte raubten 59-Jährigen in Salzburg aus

Am Freitagfrüh wurde ein Salzburger in der Ferdinand-Porsche-Straße von zwei bislang unbekannten Tätern niedergestoßen und ausgeraubt.

Der Vorfall ereignete sich im Eingangsbereich seines Wohnhauses in der Stadt Salzburg. Der 59-jährige wurde von hinten niedergestoßen, dabei stürzte der Mann und verletzte sich am rechten Arm. Die zwei unbekannten Täter nutzen die Hilflosigkeit des Opfers und raubten seine Geldbörse. Eine Sofortfahndung blieb bisher erfolglos. In der Geldbörse befand sich ein zweistelliger Geldbetrag und einige Dokumente des Geschädigten.