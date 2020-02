Zwei ungarische Kollegen lieferten sich Rauferei

In der Nacht auf Sonntag gerieten zwei ungarische Angestellte (im Alter von 20 und 22 Jahren) eines Gastronomiebetriebes in eine vorerst verbale Auseinandersetzung. Nach Information der Polizei sahen sich die zwei jungen Männer nach deren Schicht in einem Personalzimmer einen Film an und konsumierten Alkohol. Dabei kam es zu dem Streit, der in einem Handgemenge und Schlägen endete. Beide verletzten sich unbestimmten Grades, lehnten eine ärztliche Behandlung aber ab. Die Ungarn werden auf freiem Fuß angezeigt.

Quelle: SN