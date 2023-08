Zwei Verkehrsunfälle in der Stadt Salzburg unter Alkoholeinfluss mit Verletzten

Ein E-Scooter Lenker prallte unter Alkoholeinfluss mit einem Taxi zusammen. Kurz zuvor kollidierten zwei Radfahrer, von denen ein Beteiligter 1,68 Promille aufwies.

. Ein 52-Jähriger aus der Stadt Salzburg fuhr am Mittwoch kurz vor 23 Uhr mit seinem E-Scooter auf dem Radweg der Moosstraße stadtauswärts. Zur gleichen Zeit wollte ein Taxilenker den Radweg queren, um in die Moosstraße einzufahren. Der 52-Jährige prallte mit seinem Scooter gegen das Taxi und zog sich bei dem Sturz Verletzungen im Bereich des Brustkorbs sowie des rechten Unterarms zu. Er wurde von der Rettung in das UKH Salzburg gebracht. Mit beiden Beteiligten wurde ein Alkomattest durchgeführt. Der Test mit dem E-Scooter Fahrer erbrachte einen Wert von 0,86 Promille. Er wird angezeigt.

Ebenfalls am Mittwoch kollidierten in den Abendstunden zwei Radfahrer in der Stadt Salzburg im Bereich der Kreuzung Stauffeneggstraße/ Raschenbergstraße. Die beiden 27 und 40 Jahre alten Radfahrer aus der Stadt Salzburg kamen bei der Kollision zu Sturz und verletzten sich leicht.

Mit beiden Radfahrern wurde ein Alkomattest durchgeführt. Der Test mit dem 40-Jährigen erbrachte einen Wert von 1,68 Promille. Er wird angezeigt.