Zwei verletzte Afghanen bei Schlägerei in Salzburg

Auseinandersetzung beim Salzburger Hauptbahnhof am Donnerstagabend eskalierte.

Am Donnerstag gegen 20 Uhr kam es vor dem Salzburger Hauptbahnhof zu einer Rauferei zwischen einer größeren Anzahl von Personen. Zwei Afghanen, 18 und 21 Jahre alt, wurden bei der gewalttätigen Auseinandersetzung verletzt. Die beiden jungen Männer, die in einer Asylunterkunft wohnen, erlitten Verletzungen im Gesicht und am Oberkörper. Sie wurden von der Rettung ins LKH Salzburg gebracht.

Nach bisherigen Ermittlungen war eine Gruppe von rund zehn Personen auf die beiden Afghanen losgegangen. Eine Fahndung nach Mitgliedern der Gruppe blieb vorerst erfolglos. Die Ermittlungen laufen.

(SN)