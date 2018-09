Zwei Verletzte: Alkolenker kam nach Überholmanöver von Straße ab

41-Jähriger hatte 1,74 Promille Alkohol im Blut. Der Lenker und sein Beifahrer wurden mit den Hubschrauber ins Salzburger Landeskrankenhaus geflogen.

Ein 41-jähriger Alkolenker aus dem Pongau ist am Sonntagnachmittag auf der Lamprechtshausener Bundesstraße (B156) von der Fahrbahn abgekommen und gegen mehrere Bäume geprallt. Der Mann war mit seinem 39-jährigen Beifahrer von Nußdorf kommend Richtung Salzburg unterwegs. Laut Polizei überholte er in einer langgezogenen Linkskurve mehrere Fahrzeuge. Wegen entgegenkommender Pkw musste er sich wieder auf der rechten Fahrbahnseite einreihen. Dabei verlor der Lenker die Kontrolle: Der Wagen kam ins Schleudern und schlitterte nach links in den Grünstreifen, wo er gegen mehrere Bäume stieß.

Die Freiwillige Feuerwehr musste den Lenker aus dem Fahrzeug bergen. Nach der Erstversorgung brachte der Rettungshubschrauber C6 den 41-Jährigen und seinen Beifahrer mit Verletzungen ins Landeskrankenhaus nach Salzburg. Ein dort durchgeführter Alkotest ergab beim Unfalllenker 1,74 Promille Alkohol im Blut. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Die B156 blieb rund eine Stunde lang gesperrt.

Quelle: SN