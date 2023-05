Am frühen Mittwochabend kam es zu einem Brand in einem Wohngebiet in der Stadt Salzburg. Zwei Personen wurden dabei verletzt.

Am Mittwoch kam es zu einem Brand in der René-Marcic-Straße im Salzburger Stadtteil Riedenburg. Zwei Personen wurden dabei laut Informationen des Roten Kreuzes verletzt. Die Berufsfeuerwehr Salzburg ist vor Ort im Einsatz. Die Verletzten wurden in das Uniklinikum Salzburg transportiert. Weitere Informationen folgen.