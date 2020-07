Zwei Verletzte bei Frontalzusammenstoß in Thalgau

Bei einem Frontalzusammenstoß in Thalgau wurden beide Lenker verletzt, sie wurden ins Unfallkrankenhaus Salzburg eingeliefert. Im Lungau stießen ein Rennrad und ein Pick-up zusammen.

Am späten Mittwochnachmittag kam es zu einem Frontalcrash zweier Pkw-Lenker auf der Westautobahn (A1): Eine 63-jährige Deutsche wollte von Thalgau kommend Richtung Hof abbiegen, als ihr ein 43-jähriger Thalgauer entgegenkam. Dieser wollte gerade auf die Westautobahn auffahren und dürfte dabei das Auto der 63-Jährigen übersehen haben. Bei der Frontalkollision wurden beide Lenker verletzt, sie wurden vom Roten Kreuz ins Unfallkrankenhaus Salzburg eingeliefert, wie die Polizei berichtet. Ein Alkotest verlief bei beiden negativ. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Durch den Unfall kam es zu einem Stau auf der A1 in Fahrtrichtung Wien.

St. Margarethen im Lungau: Zusammenstoß von Rennrad und Pick-up

Ein weiterer Verkehrsunfall ereignete sich am Mittwochabend in St. Margarethen im Lungau. Ein 50-jähriger Kärntner fuhr mit seinem Rennrad auf einer Kreuzung seitlich gegen die Front eines Pick-ups und stürzte auf die Thomataler Landesstraße. Der Rennradfahrer wurde mit Verletzungen in das Landesklinikum Tamsweg eingeliefert. Alkomattests verliefen negativ, berichtete die Polizei.

Quelle: SN