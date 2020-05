Zwei Verletzte bei Massenrauferei in Lokal in Salzburg-Lehen

Rund zehn Personen, großteils Syrer, stürmten in Lokal und schlugen auf den Bruder des Besitzers ein.

Zu einem Raufhandel, an dem zahlreiche Syrer beteiligt waren, kam es am Montag gegen 22 Uhr in einem Lokal in der Ignaz-Harrer-Straße in Salzburg-Lehen. Der Lokalbesitzer und sein Bruder befanden sich in der Gaststätte, als laut Besitzer etwa zehn Personen, der Polizei zufolge fast ausschließlich Syrer, das Lokal stürmten und auf den Bruder des Inhabers einschlugen.

In der Folge entwickelte sich eine Massenrauferei - zwei Beteiligte mussten mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Landeskrankenhaus Salzburg gebracht werden. Im Lokal entstanden Sachschäden. Zu den Beteiligten und über die Hintergründe sind weitere Ermittlungen erforderlich; die Polizei war mit mehreren Streifenwagen vor Ort.

Quelle: SN