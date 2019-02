Zwei Verletzte bei Schlägereien in Lokalen

Zwei Verletzte haben zwei Schlägereien in der Nacht auf Sonntag im Bundesland Salzburg gefordert. In einem Lokal in der Stadt Salzburg kam es zu einem Streit zwischen mehreren Personen. Dabei erlitt ein 20-Jähriger durch einen Faustschlag ins Gesicht eine Rissquetschwunde über dem Auge. Bei einer Auseinandersetzung in Wals wurde laut Polizei ein 18-Jähriger im Bauchbereich verletzt.

SN/sn Symbolbild.